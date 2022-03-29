Фонд Ахметова направил в Луганскую область 4000 продуктовых наборов

29.03.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова направил 4 000 продуктовых наборов в Луганскую область, сообщает пресс-служба фонда во вторник, 29 марта. Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона. Всего ... подробнее →

Северодонецк остался без электричества и воды

29.03.2022 16:00

Около трех часов назад оккупанты повредили линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганщины. Об этом сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей ... подробнее →

В украинской делегации рассказали об итогах первого дня "стамбульских" переговоров

29.03.2022 15:00

В Стамбуле во вторник, 29 марта, завершилась первая часть переговоров Украины и России по заверешнию войны. Итоги встречи сообщил нардеп Давид Арахамия, передает Korrespondent.net . По его словам, ... подробнее →

Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье

29.03.2022 14:00

В Бердянске и Запорожье работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. БЕРДЯНСК Стационарный штаб: (06153) 3-62-76 и (06153) 3-52-52. Мобильный штаб: ... подробнее →

Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны

29.03.2022 13:00

В Украине создали чат-бот "Найди родных". Он помогает в розыске тех, с кем потеряна связь во время войны, независимо от того, где они сейчас находятся. Об этом сообщает Министерстве развития громад ... подробнее →

Сегодня будут работать 3 гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях

29.03.2022 12:00

На 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ... подробнее →

Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле

29.03.2022 11:00

Переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Таип Эрдоган и призвал к перемирию, сообщает УП . "Турция чувствует ответственность за мир в нашем ... подробнее →

На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов

29.03.2022 10:00

В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В течение минувшего дня украинские бойцы ... подробнее →

Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами

29.03.2022 09:00

Вчера вечером из Бердянска в Запорожье прибыли 15 автобусов с эвакуированными из Мариуполя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. "Несмотря на сложности, все удалось, люди ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта

29.03.2022 08:00

Сегодня, 29 марта, из Краматорска планируется отправление ряда эвакуационных поездов. Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Это следующие маршруты: № 46/45 ... подробнее →

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