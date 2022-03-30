В Покровск доставили гумпомощь от Фонда Ахметова

30.03.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова доставил сегодня в Покровск гуманитарную помощь для жителей Донецкой области, сообщает пресс-служба фонда. В город привезли 4 тысячи продуктовых наборов. Это первая часть ... подробнее →

На Луганщине восстановлено газоснабжение шести населенных пунктов

30.03.2022 16:00

В шести городах на Луганщине восстановили газоснабжение. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Белогоровка, Золотаревка, Шепилово - с газом! Газовикам ... подробнее →

В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-19

30.03.2022 15:00

Война остается главной темой всех новостей. Из-за этого информация об эпидемии коронавируса отошла на второй план. Но опасность заболеть не исчезла, и забывать об этом не стоит, сообщает ВГА ... подробнее →

Экс-капитана "Шахтера" и сборной Украины лишили звания почетного гражданина Луцка

30.03.2022 14:00

Бывшего капитана донецкого ФК "Шахтер" и сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка. Такое решение принял местный горсовет . Причина неизменна - Тимощук ... подробнее →

На концерте мировых звезд в Великобритании собрали для Украины $16 млн (ВИДЕО)

30.03.2022 12:00

В Бирмингеме на концерте с участием мировых звезд было собрано 16 млн долларов для украинских беженцев. Об этом сообщает BBC . В концерте приняли участие Эд Ширан, Камила Кабелло, Нил Роджерс, группа ... подробнее →

В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество

30.03.2022 11:00

В приложении госуслуг Дия доступен новый функционал по компенсации за разрушения домов или квартир в результате боевых действий. Об этом объявил президент Владиимир Зеленский в вечернем ... подробнее →

Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек

30.03.2022 10:00

В течение минувших суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Об этом сообщает вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По словам Верещук, в течение дня на собственном ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта

30.03.2022 09:00

Укрзализныця обнародовала график движения эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта. Поезда будут курсировать из Краматорска: 13:00 - №278/277 Краматорск – Львов; 16:00 - №280/279 ... подробнее →

В зоне ООС ВСУ отбили четыре атаки врага

30.03.2022 08:00

За сутки 29 марта военнослужащие ВСУ отбили четыре атаки вражеских войск. Противник понес, в том числе, потери в личном составе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, на Донецком ... подробнее →

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