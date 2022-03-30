Бывшего капитана донецкого ФК "Шахтер" и сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка. Такое решение принял местный горсовет . Причина неизменна - Тимощук ... подробнее →

Война остается главной темой всех новостей. Из-за этого информация об эпидемии коронавируса отошла на второй план. Но опасность заболеть не исчезла, и забывать об этом не стоит, сообщает ВГА ... подробнее →

В шести городах на Луганщине восстановили газоснабжение. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Белогоровка, Золотаревка, Шепилово - с газом! Газовикам ... подробнее →

Фонд Рината Ахметова доставил сегодня в Покровск гуманитарную помощь для жителей Донецкой области, сообщает пресс-служба фонда. В город привезли 4 тысячи продуктовых наборов. Это первая часть ... подробнее →

В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество 30.03.2022 11:00 В приложении госуслуг Дия доступен новый функционал по компенсации за разрушения домов или квартир в результате боевых действий. Об этом объявил президент Владиимир Зеленский в вечернем ... подробнее →