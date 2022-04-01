На Донеччине запретили продажу алкоголя01.04.2022 18:00
Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко. Об этом сообщают в Донецкой областной военной ... подробнее →
Фильм "Дом из заноз" о детдоме на Донбассе победил на кинофестивале в Праге01.04.2022 17:00
Документальный фильм Симона Леренга Вильмонта «Дом из заноз» получил главную награду на фестивале кино о правах человека One World в Праге. Об этом сообщает пресс-служба Госкино. Лента ... подробнее →
Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?01.04.2022 16:00
В условиях постоянно растущей конкуренции на рынке интерактивных ставок, букмекерские конторы в целях повышения конкурентоспособности стараются использовать разнообразные методы работы и самые ... подробнее →
Делегации Украины и РФ возобновили переговоры в режиме онлайн01.04.2022 15:00
Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. ... подробнее →
Из Бердянска в Запорожье выехали 42 автобуса с мариупольцами01.04.2022 14:00
Эвакуационная колонна с 42 автобусами, в которых находятся жители осажденного Мариуполя, выехала из Бердянска в Запорожье. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Мариупольский горсовет. "Эвакуационная ... подробнее →
На Луганщине восстановлено электроснабжение 20000 потребителей01.04.2022 13:00
Еще 20 тысяч домов Луганщины снова со светом, ведутся работы по восстановлению подачи воды, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. «В последний день марта у нас было ... подробнее →
В Кабмине заявили о закупке 10 млн продуктовых наборов для жителей прифронтовой зоны01.04.2022 12:00
Государство закупает для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, 10 млн продуктовых наборов, чтобы потом бесплатно раздавать их людям. Это наборы из более чем 10 ключевых продуктов. Об ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 1 апреля01.04.2022 11:00
Сегодня, 1 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает УЗ . Информация о поездах: 13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов; 16:00 - № 276/275 Краматорск - Львов. 14:00 ... подробнее →
Зеленский создал две военные администрации на Луганщине01.04.2022 10:00
На Луганщине указом президента Украины Владимира Зеленского образованы Кременская и Рубежанская ВГА, сообщает пресс-служба ЛугОГА. Согласно распоряжению, начальником Кременской городской военной ... подробнее →
В России заявили об авиаударе по нефтебазе в Белгороде (ВИДЕО)01.04.2022 09:00
На нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 40 км от границы Украины, сегодня 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщают российские СМИ, передает ТСН . По заявлению губернатора ... подробнее →
Военнослужащие Объединенных сил за сутки отбили 7 атак врага01.04.2022 08:00
Военнослужащие Объединенных сил в течение минувших суток успешно отбили 7 атак врага на Донбассе. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В частности, ... подробнее →
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