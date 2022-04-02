Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя02.04.2022 17:00
Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ . ... подробнее →
Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа02.04.2022 15:00
Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганская область осталась без газа. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Место аварии находится в зоне активных ... подробнее →
Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев02.04.2022 14:00
Новая колонна из 10 автобусов в сопровождении ГСЧС и Красного Креста выехала из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. "Информация о прибытии колонны к ... подробнее →
На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров02.04.2022 12:00
В субботу, 2 апреля, в Украине снова будет осуществляться эвакуация мирного населения. Власти согласовали семь гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в ... подробнее →
Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни02.04.2022 11:00
Норвезька рада у справах біженців в Україні після початку активних бойових дій на території України 24.02.2022 року продовжує працювати для надання допомоги постраждалому населенню. Наразі продовжує ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля02.04.2022 10:00
С Донетчины и Луганщины 2 апреля отправятся 4 эвакуационных поезда, сообщает УЗ. Из Краматорска и Покровска (Донецкая область): 13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов; 16:00 - № 276/275 Краматорск - ... подробнее →
В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага02.04.2022 09:00
Военнослужащие группировки Объединенных сил за минувшие сутки успешно отбили 9 атак врага. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ООС. «Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих ... подробнее →
Вчера гумкоридорами удалось вывезти более 6 тысяч украинцев02.04.2022 08:00
1 апреля удалось эвакуировать более 6 тысяч украинцев, из них более 3 тысяч из Мариуполя. Об этом сообщил заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что за сутки были ... подробнее →
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