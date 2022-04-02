Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя 02.04.2022 17:00 Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ . ... подробнее →

Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа 02.04.2022 15:00 Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганская область осталась без газа. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Место аварии находится в зоне активных ... подробнее →

Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев 02.04.2022 14:00 Новая колонна из 10 автобусов в сопровождении ГСЧС и Красного Креста выехала из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. "Информация о прибытии колонны к ... подробнее →