Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона

03.04.2022 17:00

Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, сообщает LIGA . ... подробнее →

Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие

03.04.2022 15:00

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, ... подробнее →

Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины

03.04.2022 13:00

В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире ... подробнее →

Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек

03.04.2022 11:00

В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Из Бердянска и Мелитополя на собственном ... подробнее →

ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов

03.04.2022 10:00

Украинские защитники продолжают оборонять нашу землю от наступления орды оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки ... подробнее →

Газоснабжение Луганщины восстановлено

03.04.2022 09:00

Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок газопровода в Луганской области, который был поврежден вражескими обстрелами – поставки газа возобновлены для более 100 тысяч жителей. Об ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля

03.04.2022 08:00

Сегодня, 3 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах дальнего следования: ... подробнее →

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