Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона03.04.2022 17:00
Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, сообщает LIGA . ... подробнее →
Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие03.04.2022 15:00
Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, ... подробнее →
Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины03.04.2022 13:00
В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире ... подробнее →
Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек03.04.2022 11:00
В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Из Бердянска и Мелитополя на собственном ... подробнее →
ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов03.04.2022 10:00
Украинские защитники продолжают оборонять нашу землю от наступления орды оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки ... подробнее →
Газоснабжение Луганщины восстановлено03.04.2022 09:00
Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок газопровода в Луганской области, который был поврежден вражескими обстрелами – поставки газа возобновлены для более 100 тысяч жителей. Об ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля03.04.2022 08:00
Сегодня, 3 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах дальнего следования: ... подробнее →
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