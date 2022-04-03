Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона 03.04.2022 17:00 Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, сообщает LIGA . ... подробнее →

Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие 03.04.2022 15:00 Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, ... подробнее →

Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины 03.04.2022 13:00 В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире ... подробнее →