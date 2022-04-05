Из-за обстрелов на Донбассе и повреждения железнодорожных путей ряд эвакуационных поездов из Краматорска задерживается, сообщает пресс-служба УЗ . Согласно информации, поезд 45/46 в Ужгород ожидается ... подробнее →

Во время обстрела Рубежного на Луганщине российские войска попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он призвал жителей города не выходить из укрытий, ... подробнее →

Укрзализныця продлила маршрут поезда №234/233 Днепр – Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска (вместо Днепра) в 16:30. Обратно из Чопа поезд будет ... подробнее →

Переселенцам из Краматорска в Хмельницкой области сдали несуществующее жилье, сообщает Depo . По информации правоохранителей, переселенцы из Донецкой области стали жертвой аферы с жильем. Потерпевшие ... подробнее →

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 05.04.2022 13:00 В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа. Об этом ... подробнее →

Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности 05.04.2022 12:00 Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ ... подробнее →