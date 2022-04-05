"Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска05.04.2022 17:00
Переселенцам из Краматорска в Хмельницкой области сдали несуществующее жилье, сообщает Depo . По информации правоохранителей, переселенцы из Донецкой области стали жертвой аферы с жильем. Потерпевшие ... подробнее →
Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска05.04.2022 15:30
Укрзализныця продлила маршрут поезда №234/233 Днепр – Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска (вместо Днепра) в 16:30. Обратно из Чопа поезд будет ... подробнее →
В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты05.04.2022 14:00
Во время обстрела Рубежного на Луганщине российские войска попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он призвал жителей города не выходить из укрытий, ... подробнее →
В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска05.04.2022 13:30
Из-за обстрелов на Донбассе и повреждения железнодорожных путей ряд эвакуационных поездов из Краматорска задерживается, сообщает пресс-служба УЗ . Согласно информации, поезд 45/46 в Ужгород ожидается ... подробнее →
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске05.04.2022 13:00
В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа. Об этом ... подробнее →
Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности05.04.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ ... подробнее →
Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук05.04.2022 11:00
Во вторник, 5 апреля, будут работать для эвакуации мирного населения семь гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий ... подробнее →
Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске05.04.2022 10:00
Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук спел на вокзале Краматорска для пассажиров эвакуационного поезда Краматорск — Львов, сообщает НВ . Вакарчук спел песню "Обійми" из альбома "Земля" ... подробнее →
Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе05.04.2022 09:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля05.04.2022 08:00
Сегодня, 5 апреля, планируется отправка ряда эвакуационных поездов с Донбасса. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии ... подробнее →
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