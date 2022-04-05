"Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска

05.04.2022 17:00

Переселенцам из Краматорска в Хмельницкой области сдали несуществующее жилье, сообщает Depo . По информации правоохранителей, переселенцы из Донецкой области стали жертвой аферы с жильем. Потерпевшие ... подробнее →

Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска

05.04.2022 15:30

Укрзализныця продлила маршрут поезда №234/233 Днепр – Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска (вместо Днепра) в 16:30. Обратно из Чопа поезд будет ... подробнее →

В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты

05.04.2022 14:00

Во время обстрела Рубежного на Луганщине российские войска попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он призвал жителей города не выходить из укрытий, ... подробнее →

В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска

05.04.2022 13:30

Из-за обстрелов на Донбассе и повреждения железнодорожных путей ряд эвакуационных поездов из Краматорска задерживается, сообщает пресс-служба УЗ . Согласно информации, поезд 45/46 в Ужгород ожидается ... подробнее →

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске

05.04.2022 13:00

В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа. Об этом ... подробнее →

Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности

05.04.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ ... подробнее →

Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук

05.04.2022 11:00

Во вторник, 5 апреля, будут работать для эвакуации мирного населения семь гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий ... подробнее →

Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске

05.04.2022 10:00

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук спел на вокзале Краматорска для пассажиров эвакуационного поезда Краматорск — Львов, сообщает НВ . Вакарчук спел песню "Обійми" из альбома "Земля" ... подробнее →

Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе

05.04.2022 09:00

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля

05.04.2022 08:00

Сегодня, 5 апреля, планируется отправка ряда эвакуационных поездов с Донбасса. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии ... подробнее →

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