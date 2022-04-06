В Северодонецке из-за обстрела загорелись десять многоэтажек06.04.2022 17:00
Войска РФ 6 апреля обстреляли Северодонецк в Луганской области. В результате пожар возник в десяти многоэтажках, количество жертв устанавливается. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. ... подробнее →
В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"06.04.2022 15:00
Избить Кадырова, а затем Путина, играя за основателя SpaceX Илона Маска - таков сюжет новой компьютерной игры, сделанной украинскими разработчиками, сообщает Корреспондент.net . Действия файтинга ... подробнее →
В России официально подтвердили смерть Жириновского06.04.2022 14:00
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram . По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни. Ряд ... подробнее →
В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи06.04.2022 13:00
Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сейчас известно о двух ... подробнее →
ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев06.04.2022 12:00
Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана. Как ... подробнее →
Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек06.04.2022 11:00
Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля06.04.2022 10:00
Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ. Расписание эвакуационных поездов: Краматорск: 13:00 - 274/273 Краматорск – Львов ... подробнее →
ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага06.04.2022 09:00
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага. Об этом информируют в пресс-центре штаба ООС. В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и ... подробнее →
В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей06.04.2022 08:00
Получены свидетельства коллаборационизма пяти депутатов горсовета Маруиполя, принадлежащих к партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом сообщается на странице горсовета в Telegram. ... подробнее →
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