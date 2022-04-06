В Северодонецке из-за обстрела загорелись десять многоэтажек

06.04.2022 17:00

Войска РФ 6 апреля обстреляли Северодонецк в Луганской области. В результате пожар возник в десяти многоэтажках, количество жертв устанавливается. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. ... подробнее →

В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"

06.04.2022 15:00

Избить Кадырова, а затем Путина, играя за основателя SpaceX Илона Маска - таков сюжет новой компьютерной игры, сделанной украинскими разработчиками, сообщает Корреспондент.net . Действия файтинга ... подробнее →

В России официально подтвердили смерть Жириновского

06.04.2022 14:00

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram . По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни. Ряд ... подробнее →

В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи

06.04.2022 13:00

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сейчас известно о двух ... подробнее →

ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев

06.04.2022 12:00

Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана. Как ... подробнее →

Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек

06.04.2022 11:00

Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля

06.04.2022 10:00

Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ. Расписание эвакуационных поездов: Краматорск: 13:00 - 274/273 Краматорск – Львов ... подробнее →

ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага

06.04.2022 09:00

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага. Об этом информируют в пресс-центре штаба ООС. В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и ... подробнее →

В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей

06.04.2022 08:00

Получены свидетельства коллаборационизма пяти депутатов горсовета Маруиполя, принадлежащих к партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом сообщается на странице горсовета в Telegram. ... подробнее →

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