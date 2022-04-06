Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сейчас известно о двух ... подробнее →

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram . По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни. Ряд ... подробнее →

Избить Кадырова, а затем Путина, играя за основателя SpaceX Илона Маска - таков сюжет новой компьютерной игры, сделанной украинскими разработчиками, сообщает Корреспондент.net . Действия файтинга ... подробнее →

Войска РФ 6 апреля обстреляли Северодонецк в Луганской области. В результате пожар возник в десяти многоэтажках, количество жертв устанавливается. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. ... подробнее →

ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев 06.04.2022 12:00 Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана. Как ... подробнее →

Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек 06.04.2022 11:00 Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля 06.04.2022 10:00 Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ. Расписание эвакуационных поездов: Краматорск: 13:00 - 274/273 Краматорск – Львов ... подробнее →