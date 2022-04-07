ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине 07.04.2022 15:00 За минувшие сутки в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК вернули свет жителям 26 населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Так, полностью ... подробнее →

США отправили в Украину первую партию ударных дронов-камикадзе 07.04.2022 13:00 США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. "Они скоро будут в Украине, если уже не там", сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN . "Мы ведем переговоры с украинцами об ... подробнее →