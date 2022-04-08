Словакия передала Украине ЗРК C-300

08.04.2022 17:00

Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил изданию TV Noviny премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. "Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как ... подробнее →

Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши

08.04.2022 15:00

При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, ... подробнее →

Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена

08.04.2022 14:00

В Краматорске закрыли жд вокзал после обстрела рф, эвакуация на Донетчине будет производиться из Славянска. Об этом сообщает пресс-службы УЗ. "Пока вокзал Краматорска закрыт для приема поездов, из ... подробнее →

"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области

08.04.2022 13:00

«Новая почта» с 9 апреля временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте компании. "С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске

08.04.2022 12:00

По железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает глава ДонОВА Павел Кириленко. "Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках ... подробнее →

На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук

08.04.2022 11:00

В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля

08.04.2022 10:00

Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезда на сегодня, 08.04.2022: п № 46/45 Ужгород - Лозовая ... подробнее →

Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов

08.04.2022 09:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →

Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково

08.04.2022 08:00

На Краматорском направлении восстановлено движение по железной дороге. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу в районе Барвинково, прошли ... подробнее →

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