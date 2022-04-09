Ракицкий возвращается в Шахтер 09.04.2022 17:00 Украинский футболист Ярослав Ракицкий в ближайшее время прибудет в тренировочный лагерь донецкого Шахтера в Турции, сообщает iSport . 32-летний защитник выступал за "горняков" в период с 2006 по 2019 ... подробнее →

Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска 09.04.2022 15:00 Горячая линия по информации касательно раненых после вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Краматорска заработала в городе. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. Работа линии ... подробнее →

В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран 09.04.2022 13:00 В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне. Об этом заявил депутат Европарламента, глава ... подробнее →