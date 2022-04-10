Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки10.04.2022 17:00
Владимир Зеленский издал указ о создании Константиновской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области. Руководителем Константиновской городской ВА назначен Алексей Рослов. Об ... подробнее →
Германия усиливает поддержку украинских беженцев10.04.2022 15:00
Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране, сообщает Deutsche Welle . Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 ... подробнее →
"Шахтер" сыграл первый матч благотворительного турнира10.04.2022 13:00
Донецкий "Шахтер" стартовал на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace, сообщает Обозреватель . В первом поединке в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" украинская команда со ... подробнее →
РФ начала возвращать в ОРДЛО эвакуированных ранее жителей10.04.2022 11:00
В Донецкую область, где идут активные боевые действия, российские оккупанты возвращают людей, которых ранее принудительно вывезли в Россию. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она ... подробнее →
На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии10.04.2022 10:00
В ряде населенных пунктов Донецкой области сегодня будут выдавать пенсию в отделениях Укрпочты. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. С полным списком и адресами отделений можно ... подробнее →
В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ10.04.2022 09:00
Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Об этом говорится в "распоряжении" ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля10.04.2022 08:00
Опубликовано расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы ... подробнее →
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