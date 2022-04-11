В РФ назвали новую цель "спецоперации" в Украине

11.04.2022 17:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "военная спецоперация" в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом сообщает РБК-Украина. "Наша военная ... подробнее →

ПриватБанк предупредил о технопаузе в работе Приват24

11.04.2022 16:00

ПриватБанк продолжил технологическую паузу в проведении платежей через Приват24, запланированную с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка. "Продолжаем регламентные ... подробнее →

Канцлер Австрии Нехаммер отправился к Путину "мирить" РФ и Украину

11.04.2022 15:00

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня, 11 апреля, проведут переговоры в загородной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Об этом сообщил журналистам ... подробнее →

Кабмин запустил бесплатную платформу для помощи в эвакуации бизнеса

11.04.2022 14:00

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Prozorro запустили Relocate . Это бесплатная платформа для помощи в перемещении бизнеса из зон боевых действий в безопасные области Украины. Об ... подробнее →

Кабмин выделил первый транш на ликвидацию последствий военных действий

11.04.2022 13:00

Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях. Об этом сообщил в фейсбуке министр развития громад и территорий Украины ... подробнее →

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО)

11.04.2022 12:00

ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектом возле временно оккупированного поселка Новоайдар в Луганской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай. "У нас маленька победа – ... подробнее →

Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 10 апреля

11.04.2022 11:00

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала результаты работы 9 гуманитарных коридоров, действовавших ... подробнее →

Ровенская область предлагает бесплатное расселение беженцев с Донбасса

11.04.2022 10:00

Ровенская область предлагает бесплатное расселение людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса. Об этом сообщает Славянская ВГА. Проживание и питание: на безвозмездной основе (волонтерская ... подробнее →

Объединенные силы за сутки отбили 4 атаки оккупантов

11.04.2022 09:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение прошедших суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля

11.04.2022 08:00

Сегодня, 11 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает сайт Укрзализницы. Информация о поездах: Из Покровска: 10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь 14:00 - ... подробнее →

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