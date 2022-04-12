ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях12.04.2022 17:00
За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где ведутся бои. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"12.04.2022 16:00
Депортированным в Россию жителям Мариуполя раздают листовки с предложением переехать на Дальний Восток. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. "Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы ... подробнее →
В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи12.04.2022 15:00
В результате ночных обстрелов в Северодонецке Луганской области военными РФ был уничтожен центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. "Сразу восемь снарядов попали в ... подробнее →
В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц12.04.2022 14:00
Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с командами YouControl и Artellence разработали приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц, в частности на блок-постах. Об этом сообщает СБУ ... подробнее →
ФК «Шахтер» собрал на благотворительном матче с «Олимпиакосом» более 3 млн гривень12.04.2022 13:00
Донецкий «Шахтер» опубликовал данные о том, какую сумму удалось собрать благодаря проведению недавнего благотворительного матча с греческим «Олимпиакосом» (0:1), который, ... подробнее →
Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук12.04.2022 12:00
Во вторник, 12 апреля, запланированы девять гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →
Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным12.04.2022 11:00
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что 11 апреля провел "прямые, открытые и жесткие" переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно широкомасштабного вторжения России в Украину, ... подробнее →
На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов12.04.2022 10:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля12.04.2022 09:00
Сегодня, 12 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии ... подробнее →
Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие12.04.2022 08:00
Российские оккупанты нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, пострадали трое бойцов полка Нацгвардии "Азов". Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил основатель Азова Андрей Билецкий. "Несколько ... подробнее →
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине12:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- На Донетчине изменили время комендантского часа17:00
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье10:00
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе09:00
- ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе08:00
- На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения17:00
- На Луганщине три города остались без воды15:00
- На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага11:00
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине12:00
- Блинкен и Остин тайно посетили Киев11:00
- В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске10:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- На Донетчине изменили время комендантского часа17:00
- В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках15:00
- Во Франции начался второй тур президентских выборов13:00
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)11:00
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье10:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск
- На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага
- На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения
- На Донетчине изменили время комендантского часа
- Рашисты обесточили Северодонецк
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье
- Генсек ООН договорился о встрече с Путиным
- На Луганщине три города остались без воды