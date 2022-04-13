Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"

13.04.2022 17:00

14 апреля донецкий "Шахтер" в Польше проведет благотворительный матч с "Лехией" из Гданьска, сообщает sport.ua . Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и ... подробнее →

На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек

13.04.2022 15:00

Более 300 человек удалось вывезти с Луганщины, несмотря на блокировку оккупантами эвакуации. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, удалось ... подробнее →

Вакарчук приехал на Луганщину

13.04.2022 13:00

Святослав Вакарчук приехал на Луганщину. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Святослав Вакарчук активно поддерживает украинцев мощным оружием, которое всегда попадает в цель - своими ... подробнее →

Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук

13.04.2022 12:00

Гуманитарные коридоры 13 апреля не откроются из-за действий российских войск. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля

13.04.2022 11:00

Три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины сегодня. Об этом сообщает Укрзализныця . Информация о поездах: 14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая; 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп; ... подробнее →

Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе

13.04.2022 10:00

СБУ начала сбор информации о преступлениях российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. "Уважаемые жители Донецкой и ... подробнее →

На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак

13.04.2022 09:00

За сутки 12 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили шесть атак российской армии. Враг понес крупные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →

СБУ задержала Медведчука

13.04.2022 08:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сбежавшего ранее из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фото с ним появилось на официальном канале президента Владимира Зеленского ... подробнее →

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