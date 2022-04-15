В рамках благотворительного тура Шахтер добыл победу над Лехией (3:2), сообщает iSport.ua . На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Мудрик, а потом свой момент реализовал Диабате. ... подробнее →

На пятницу, 15 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье ... подробнее →

Два разрушенных мариупольских университета продолжат работу в других городах. Об этом сообщают в администрациях учебных заведений, передает Корреспондент.net . Мариупольский государственный ... подробнее →

Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Об ... подробнее →

Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд 15.04.2022 11:00 Для вывоза мирных жителей Донбасса сегодня запланирован один эвакуационный поезд со станции Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Рейс №233 Покровск - Чоп отправится в 16:30. При ... подробнее →

Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр 15.04.2022 10:00 Сегодня, 15 апреля, от стоянки ЦНАП отправятся бесплатные эвакуационные автобусы на Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Все, кто записался на поездку, обратите внимание: ... подробнее →