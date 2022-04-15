В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов

15.04.2022 17:00

Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Об ... подробнее →

Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре

15.04.2022 15:00

Два разрушенных мариупольских университета продолжат работу в других городах. Об этом сообщают в администрациях учебных заведений, передает Корреспондент.net . Мариупольский государственный ... подробнее →

На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук

15.04.2022 13:00

На пятницу, 15 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье ... подробнее →

Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)

15.04.2022 12:00

В рамках благотворительного тура Шахтер добыл победу над Лехией (3:2), сообщает iSport.ua . На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Мудрик, а потом свой момент реализовал Диабате. ... подробнее →

Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд

15.04.2022 11:00

Для вывоза мирных жителей Донбасса сегодня запланирован один эвакуационный поезд со станции Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Рейс №233 Покровск - Чоп отправится в 16:30. При ... подробнее →

Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр

15.04.2022 10:00

Сегодня, 15 апреля, от стоянки ЦНАП отправятся бесплатные эвакуационные автобусы на Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Все, кто записался на поездку, обратите внимание: ... подробнее →

В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"

15.04.2022 09:00

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. Об этом вечером в четверг, 14 апреля, сообщили провластные росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ. "При буксировке крейсера Москва в ... подробнее →

На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки

15.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за сутки 14 апреля отбили шесть атак армии РФ. Противник понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, защитники ... подробнее →

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