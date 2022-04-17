Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки17.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлении ВСУ за сутки 16 апреля отбили 10 атак российской армии. Враг понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, украинские защитники ... подробнее →
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