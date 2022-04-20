Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра

20.04.2022 17:00

В Славянске перенесли эвакуационный автобусный рейс до Львова на завтра. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Рейс во Львов перенесли на завтра, на 8:00. Поэтому желающие еще успеют ... подробнее →

РФ передала Украине проект договорного документа

20.04.2022 15:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 апреля, заявил, что Россия передала Украине проект договорного документа. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора. "Россия передала Украине ... подробнее →

ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка

20.04.2022 13:00

По данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО. Об этом сообщают в ГУР МО Украины. "На фоне неудач на фронте Москва ... подробнее →

"Шахтер" провел третий матч благотворительного турне

20.04.2022 12:00

"Шахтер" провел еще один благотворительный матч в поддержку Украины, сообщает пресс-служба клуба . В Турции команда Роберто Де Дзерби сыграла протви "Фенербахче". Встреча завершилась со счетом 1:0 ... подробнее →

На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя

20.04.2022 11:00

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о гуманитарном коридоре из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года. "Учитывая катастрофическую ... подробнее →

Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля

20.04.2022 10:00

Сегодня, 20 апреля, из Славянска отправятся очередные эвакуационные автобусы. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях. Информация о рейсах: 11:00 - автобус на Ровно с дальнейшим ... подробнее →

Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак

20.04.2022 09:00

На протяжении минувших суток военнослужащие группировки Объединенных сил (ООС) успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, ... подробнее →

В Дії теперь можно оформить статус ВПЛ и ежемесячное пособие

20.04.2022 08:00

В приложении Дія появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получения финансовой помощи. Об этом сообщил министр цифровой энергетики Михаил ... подробнее →

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