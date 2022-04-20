Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра20.04.2022 17:00
В Славянске перенесли эвакуационный автобусный рейс до Львова на завтра. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Рейс во Львов перенесли на завтра, на 8:00. Поэтому желающие еще успеют ... подробнее →
РФ передала Украине проект договорного документа20.04.2022 15:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 апреля, заявил, что Россия передала Украине проект договорного документа. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора. "Россия передала Украине ... подробнее →
ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка20.04.2022 13:00
По данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО. Об этом сообщают в ГУР МО Украины. "На фоне неудач на фронте Москва ... подробнее →
"Шахтер" провел третий матч благотворительного турне20.04.2022 12:00
"Шахтер" провел еще один благотворительный матч в поддержку Украины, сообщает пресс-служба клуба . В Турции команда Роберто Де Дзерби сыграла протви "Фенербахче". Встреча завершилась со счетом 1:0 ... подробнее →
На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя20.04.2022 11:00
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о гуманитарном коридоре из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года. "Учитывая катастрофическую ... подробнее →
Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля20.04.2022 10:00
Сегодня, 20 апреля, из Славянска отправятся очередные эвакуационные автобусы. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях. Информация о рейсах: 11:00 - автобус на Ровно с дальнейшим ... подробнее →
Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак20.04.2022 09:00
На протяжении минувших суток военнослужащие группировки Объединенных сил (ООС) успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, ... подробнее →
В Дії теперь можно оформить статус ВПЛ и ежемесячное пособие20.04.2022 08:00
В приложении Дія появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получения финансовой помощи. Об этом сообщил министр цифровой энергетики Михаил ... подробнее →
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