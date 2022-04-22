Рашисты обесточили Северодонецк 22.04.2022 17:00 По всему Северодонецку пропал свет, рашисты перебили высоковольтную линию. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Дневной обстрел окраин Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне ... подробнее →

Германия готова стать гарантом безопасности Украины – Шольц 22.04.2022 15:00 Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем. Об этом канцлер Германии Олаф ... подробнее →

Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане 22.04.2022 13:00 Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня «Ураган», сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Прямые попадания ... подробнее →