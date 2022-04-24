На Донетчине изменили время комендантского часа 24.04.2022 17:00 В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Только что подписал распоряжение об изменении комендантского часа в Донецкой ... подробнее →

Во Франции начался второй тур президентских выборов 24.04.2022 13:00 Во Франции стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет "Европейская правда" . ... подробнее →