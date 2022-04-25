Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине 25.04.2022 12:00 Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. Без света вся Луганская область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА. "Недавно построенная близ Кременной ... подробнее →

Блинкен и Остин тайно посетили Киев 25.04.2022 11:00 Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на ... подробнее →

В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске 25.04.2022 10:00 В российском Брянске начался пожар на нефтебазе. Позднее стало известно о еще одном – на территории воинской части. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и очевидцы, передает LIGA . ... подробнее →