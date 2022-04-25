Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине25.04.2022 12:00
Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. Без света вся Луганская область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА. "Недавно построенная близ Кременной ... подробнее →
Блинкен и Остин тайно посетили Киев25.04.2022 11:00
Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на ... подробнее →
В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске25.04.2022 10:00
В российском Брянске начался пожар на нефтебазе. Позднее стало известно о еще одном – на территории воинской части. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и очевидцы, передает LIGA . ... подробнее →
Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод25.04.2022 09:00
Российские оккупанты на Пасху обстреляли из реактивных систем залпового огня Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. "Вооруженными силами России с ... подробнее →
В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага25.04.2022 08:00
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Сообщается, что украинские защитники ... подробнее →
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- В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске10:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
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