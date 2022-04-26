Глава ООН предложил создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине26.04.2022 17:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине. Об этом он заявил во вторник на ... подробнее →
В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд26.04.2022 15:00
В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Такой ... подробнее →
Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче26.04.2022 13:00
В понедельник, 25 апреля, в рамках благотворительного товарищеского матча Антальяспор встречался с Шахтером. Победе одержал украинский клуб со счетом 2:1, сообщает iSport . У хозяев поля на 8 минуте ... подробнее →
Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины26.04.2022 12:00
На Луганщине энергетики переподключили схему и восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Россияне обесточили всю ... подробнее →
Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины26.04.2022 11:00
В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эвакуация ... подробнее →
Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно26.04.2022 10:00
Сегодня в 11:00 в Славянске от универмага отправится автобус на Ровно, сообщил глава горадминистрации Вадим Лях. "В это же время на Привокзальной площади всех желающих попасть на поезд Покровск-Чоп ... подробнее →
На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки26.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие ... подробнее →
В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками26.04.2022 08:00
Во временно оккупированной Кременной Луганской области в здании мэрии, где собрались на совещание боевики террористической организации "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом ... подробнее →
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