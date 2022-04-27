Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами27.04.2022 17:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий издало приказ, которым утвердило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий ... подробнее →
Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами27.04.2022 15:00
Российские войска дважды ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сначала ... подробнее →
Кремль сменил куратора "ЛДНР"27.04.2022 14:00
Кремль вместо Дмитрия Козака назначил новым куратором отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" Сергея Кириенко - первого замглавы администрации президента РФ и куратора внутренней политики РФ. Об этом ... подробнее →
Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)27.04.2022 13:00
Донецкий Шахтер опубликовал видеообзор товарищеского матча против Антальяспора. Напомним, что зрители не смогли посмотреть поединок по телевизору, из-за запрета на трансляцию. Дело в том, что время ... подробнее →
В Мариуполе перечислили места доступа к интернет27.04.2022 12:00
В Мариуполе появились новые точки, где имеется возможность подключения к сети интернет. Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. "Мариуполь. Важная информация для ... подробнее →
В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов27.04.2022 11:00
В Северодонецке священнослужитель московского патриархата передавал российским оккупантам сведения о дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Мобильный ... подробнее →
Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя27.04.2022 10:00
Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу генсека ООН Антонио Гутерриша привлечь организацию и Международный комитет Красного креста к эвакуации гражданских с завода Азовсталь в ... подробнее →
Под Белгородом загорелся склад боеприпасов27.04.2022 09:00
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 27 апреля, заявил, что вблизи областного центра произошел пожар на складе боеприпасов, сообщает Корреспондент.net . Согласно сообщениям ... подробнее →
ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе27.04.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили девять атак врага за минувшие сутки. Об этом сообщили штабе Операции объединенных сил. В ходе боевых действий украинские защитники ... подробнее →
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