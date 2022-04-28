Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro. Из 48 752 339 ... подробнее →

В Днепре открыли первый центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь", где будут помогать найти работу, жилье, получить ряд услуг. Об этом сообщает в Телеграме Мариупольский городской совет. ... подробнее →

Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке 9 мая. Об этом заявил марионетка Кремля Денис Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс". По словам главаря боевиков, ... подробнее →

В ОП назвали число необходимых для переселенцев квартир 28.04.2022 10:00 С начала полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены переехать в другие города около двух миллионов украинцев. Чтобы обеспечить их собственным жильем, нужно почти 600 тысяч квартир. Об ... подробнее →