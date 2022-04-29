Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов29.04.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова доставил в Краматорск более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Местные медучреждения получат обезболивающие, анестетики, ... подробнее →
Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)29.04.2022 15:00
В сети появилось видео последствий взрыва в здании полиции города Кременная в Луганской области, который недавно был захвачен российскими войсками. Ролик обнародовал в Twitter советник министра ... подробнее →
На Луганщину привезли гуманитарную помощь из Львовской области29.04.2022 13:00
Львовщина передала помощь жителям и защитникам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай. "Продукты, медикаменты, одежду, военную амуницию и тактическое снаряжение привезли наши хорошие ... подробнее →
Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ29.04.2022 12:00
Украина рассчитывает в пятницу, 29 апреля, провести эвакуацию мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента. "На ... подробнее →
В оккупированном Донецке горит нефтебаза29.04.2022 11:00
В ночь на пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Фото и видео пожаров публикуют местные паблики. Причина пока неизвестна, но оккупанты традиционно ... подробнее →
Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины29.04.2022 10:00
Палата представителей Конгресс США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам Ермака, в тексте документа идет ... подробнее →
Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам29.04.2022 09:00
Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции ... подробнее →
На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки29.04.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 28 апреля ВСУ отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, в ходе боев ... подробнее →
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