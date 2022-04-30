Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья30.04.2022 17:00
Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. "Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь ... подробнее →
СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области30.04.2022 15:00
СБУ задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганской области, сообщает Луганская ОВА. Установлено, что житель Лисичанска передавал оккупантам сведения о ... подробнее →
Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни30.04.2022 13:00
На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и мест отдельных захоронений в традиционные послевеликодные поминальные дни в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении председателя ... подробнее →
На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы30.04.2022 11:00
Два эвакуационных автобуса попали под обстрел вражеской ДРГ в Попасной Луганской области. Об этом сообщают в Луганской ОВА со ссылкой на информацию от главы Попаснянской ВГА Николая Ханатова. "Вчера ... подробнее →
Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя30.04.2022 10:00
Киберполиция установила личность и задержала мошенника, который обещал находящимся в блокаде мариупольцам эвакуацию. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. 18-летний киевлянин решил ... подробнее →
На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага30.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях военные ООС отразили 14 атак россиян, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники. Об этом в пятницу, 29 апреля, говорится в сообщении пресс-центра ООС. ... подробнее →
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