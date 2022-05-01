Делегация Конгресса США посетила Киев 01.05.2022 16:00 Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси посетила Киев. О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси и ее коллегами ... подробнее →

Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча 01.05.2022 12:00 Сегодня, 1 мая, донецкий Шахтер проведет благотворительный матч против хорватского Хайдука из Сплита, сообщает официальный YouTube-канал клуба. Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in ... подробнее →