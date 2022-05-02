Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе

02.05.2022 17:00

Холдинг «Метинвест» готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовсталь». Об этом совладелец ... подробнее →

Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати

02.05.2022 15:00

Цього року провести зовнішнє незалежне оцінювання випускників, як раніше,  не вдасться. Через повномасштабне вторгнення Росії багато українських школярів були змушені покинути свої домівки і ... подробнее →

Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп

02.05.2022 13:00

С сегодняшнего дня, из-за отсутствия желающих эвакуироваться, поезд Покровск - Чоп отменяется. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко. "Вместо него, ежедневно в 20:00, ... подробнее →

На Донбассе украинские воины захватили в плен 7 "вагнеровцев"

02.05.2022 12:00

Украинские бойцы пленили семерых российских наемников из штурмового отряда "Барс" из состава ЧВК "Вагнер". Об сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он отметил: "Вчера ... подробнее →

Сегодня будет работать "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье

02.05.2022 11:30

Запорожская областная госадминистрация сообщает, что при поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, согласован "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье. Об этом говорится в сообщении главы ... подробнее →

Шахтёр в Хорватии вырвал ничью у Хайдука (ВИДЕО)

02.05.2022 11:00

В воскресенье, 1 мая, в рамках благотворительного товарищеского матча Хайдук встречался с Шахтером. Игра завершилась вничью со счетом 3:3, сообщает iSport . Дончане по ходу встречи уступали 0:2 и ... подробнее →

На Луганщине рашисты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса

02.05.2022 10:00

Водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова, пропавшего 29 апреля по дороге в Попасную, взяли в плен российские захватчики и используют для своей пропаганды. Об этом написал в телеграм-канале ... подробнее →

На Донбассе в течение 1 мая отбиты 10 атак врага

02.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об ... подробнее →

Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали

02.05.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 1 мая подтвердил , что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе при содействии ООН. "Началась ... подробнее →

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