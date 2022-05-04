В Австралии 3 мая были введены санкции против 110 человек, среди которых высокопоставленные чиновники "ЛНР" и "ДНР", а также депутаты парламента РФ. Об этом сообщает МИД Австралии. По словам ... подробнее →

Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и ... подробнее →

Ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстанавливать электроснабжение в Донецкой области, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Как сообщает пресс-служба компании в среду, 4 мая, за минувшие ... подробнее →

Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр 04.05.2022 12:00 Сегодня и завтра желающие могут эвакуироваться из Славянска на бесплатном автобусе в Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Сегодня от стоянки ЦНАП есть возможность уехать на ... подробнее →

В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза 04.05.2022 11:00 Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о сильном взрыве, который был отчетливо слышен в разных районах, передает Корреспондент.net . По предварительным данным снаряд попал в ... подробнее →

Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки 04.05.2022 10:00 На протяжении минувших суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. ... подробнее →