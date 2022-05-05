"Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"

05.05.2022 17:00

Международная некоммерческая организация "Врачи мира" подписала Меморандум о сотрудничестве с сетью центров поддержки переселенцев "Я – Мариуполь". Об этом сообщает городской совет Мариуполя. ... подробнее →

В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)

05.05.2022 15:00

Генштаб ВСУ вместе с компанией Alty 5 мая запустил мобильное приложение, в котором можно отслеживать потери личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Приложение ... подробнее →

"Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул

05.05.2022 13:00

"Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов. Об этом сообщают в ... подробнее →

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария

05.05.2022 12:00

В Испании местные правоохранители задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. "Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ ... подробнее →

Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов

05.05.2022 11:00

В Украине задерживается движение 46 поездов. Это связано с ракетными ударами РФ по железнодорожным подстанциям, сообщает "Укрзализныця". Актуальная информация по опозданию пассажирских поездов (на ... подробнее →

Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск

05.05.2022 10:00

Ночью 5 мая российская армия нанесла очередные ракетные удары по Краматорску в Донецкой области. На данный момент известно о шести раненых, сообщили в Краматорском городском совете. "Очередной ... подробнее →

На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов

05.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об ... подробнее →

Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека

05.05.2022 08:00

За день 4 мая в рамках мариупольской гуманитарной операции власти Украины смогли эвакуировать 344 людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх