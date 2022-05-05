"Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"05.05.2022 17:00
Международная некоммерческая организация "Врачи мира" подписала Меморандум о сотрудничестве с сетью центров поддержки переселенцев "Я – Мариуполь". Об этом сообщает городской совет Мариуполя. ... подробнее →
В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)05.05.2022 15:00
Генштаб ВСУ вместе с компанией Alty 5 мая запустил мобильное приложение, в котором можно отслеживать потери личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Приложение ... подробнее →
"Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул05.05.2022 13:00
"Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов. Об этом сообщают в ... подробнее →
В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария05.05.2022 12:00
В Испании местные правоохранители задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. "Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ ... подробнее →
Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов05.05.2022 11:00
В Украине задерживается движение 46 поездов. Это связано с ракетными ударами РФ по железнодорожным подстанциям, сообщает "Укрзализныця". Актуальная информация по опозданию пассажирских поездов (на ... подробнее →
Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск05.05.2022 10:00
Ночью 5 мая российская армия нанесла очередные ракетные удары по Краматорску в Донецкой области. На данный момент известно о шести раненых, сообщили в Краматорском городском совете. "Очередной ... подробнее →
На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов05.05.2022 09:00
В течение минувших суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об ... подробнее →
Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека05.05.2022 08:00
За день 4 мая в рамках мариупольской гуманитарной операции власти Украины смогли эвакуировать 344 людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →
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