В Украину приехал глава ВОЗ Гебрейесус 07.05.2022 17:00 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Об этом он написал в Twitter в субботу, 7 мая. "Прибыл в Украину. ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке 07.05.2022 15:00 Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. ... подробнее →