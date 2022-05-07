В Украину приехал глава ВОЗ Гебрейесус

07.05.2022 17:00

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Об этом он написал в Twitter в субботу, 7 мая. "Прибыл в Украину. ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке

07.05.2022 15:00

Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. ... подробнее →

В Берлине на два дня запретили символику России и Украины

07.05.2022 13:00

Полиция Берлина с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения ... подробнее →

БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев

07.05.2022 11:00

Благотворительный фонд Каритас начал новый проект «Человеческое достоинство» для поддержки людей, которые вынуждены бежать от войны. Об этом сообщает БФ Каритас. Экстренная денежная ... подробнее →

Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки

07.05.2022 09:00

На протяжении минувших суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. ... подробнее →

Вчера с Азовстали удалось эвакуировать 50 человек

07.05.2022 08:00

В пятницу из Мариуполя удалось эвакуировать 50 мирных граждан. Об этом сообщила вчера вечером вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. ... подробнее →

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