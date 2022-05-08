В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас08.05.2022 17:00
Президент парламента Германии Бербель Бас прибыла в Киев, сообщает глава ее протокольной службы 8 мая на своей странице в Twitter . Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй ... подробнее →
Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела08.05.2022 15:00
Российские войска нанесли очередной авиаудар по Луганской области: обесточены Лисичанск и Северодонецк. Об этом написал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ... подробнее →
Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ08.05.2022 13:00
Минреинтеграции совместно с Минцифрами запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на ... подробнее →
В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек08.05.2022 11:00
В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м. и в доме культуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По ... подробнее →
За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага08.05.2022 09:00
В течение минувших суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС. В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 ... подробнее →
Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали08.05.2022 08:00
Власти Украины совместно с международными организациями завершили первый этап эвакуации с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил президент Украины Владимир ... подробнее →
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