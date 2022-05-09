Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)

09.05.2022 17:00

Посла Рф в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок к памятнику советским солдатам в Варшаве, сообщает Укринформ . Российский дипломат вынужден был уехать в ... подробнее →

Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи

09.05.2022 15:00

На сайте одного из самых известных пропагандистских изданий России Лента.ру появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина и вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 9 мая, ... подробнее →

Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы

09.05.2022 13:00

В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". Об этом сообщает Медиазона . "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых ... подробнее →

Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)

09.05.2022 12:00

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что Украина никому не позволит аннексировать или присвоить эту победу. ... подробнее →

Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях

09.05.2022 11:00

Эвакуации из Луганщины проводиться сегодня не будет. Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен, сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Гумгрузы тоже ... подробнее →

Посольство США вернулось в Киев

09.05.2022 10:00

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства. "Я очень счастлива, что могу вернуться в Киев сегодня, в День победы ... подробнее →

На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага

09.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 8 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС. В частности, украинские защитники уничтожили 20 танков, ... подробнее →

10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье

09.05.2022 08:00

На подконтрольную Украине территорию прибыли десять автобусов, на которых из осажденного Мариуполя и Азовстали вывезли 173 человек. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Власти выразили ... подробнее →

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