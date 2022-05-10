На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов10.05.2022 17:00
За 9 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 14 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом дома 7 188 семей в ... подробнее →
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину10.05.2022 15:00
Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом, сообщает РБК Украина . В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где ... подробнее →
Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным10.05.2022 13:00
Сборная Украины по футболу 11 мая проведет контрольный матч с "Боруссией" Менхенгладбах, сообщает УАФ . Поединок состоится в Германии на домашней арене соперника "Боруссия Парк". Вход для украинских ... подробнее →
Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов10.05.2022 12:00
Петиция с призывом к ООН и мировым лидерам спасти защитников Мариуполя за три дня собрала 1000000 голосов, сообщает MRPL.CITY . Документ предусматривает возобновление заседания Генассамблеи ООН по ... подробнее →
В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов10.05.2022 11:00
Сотрудники Федеральной Службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске разыскивают людей, избежавших "мобилизации". Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире ... подробнее →
Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией10.05.2022 10:00
Жюри Пулитцеровской премии отметило специальной наградой "За отвагу, выносливость и преданность правде" всех журналистов Украины. Лауреаты престижной награды для представителей СМИ были объявлены в ... подробнее →
9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага10.05.2022 09:00
В течение минувших суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об ... подробнее →
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины10.05.2022 08:00
Президент США Байден в понедельник подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если ... подробнее →
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