На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов 10.05.2022 17:00 За 9 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 14 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом дома 7 188 семей в ... подробнее →

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину 10.05.2022 15:00 Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом, сообщает РБК Украина . В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где ... подробнее →