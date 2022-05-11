Россия оставила жителей Донбасса без газа

11.05.2022 17:00

Газпром отключил транспортировку природного газа из РФ в точку Сохрановка. Об этом в Facebook 11 мая сообщил CEO Оператора ГТС Украины (ВГТСУ) Сергей Макогон. "Сегодня утром Газпром на территории ... подробнее →

В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram

11.05.2022 15:00

Оккупационные власти так называемой "ДНР" заблокировали жителям доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого "Министерства связи ДНР". "На ... подробнее →

В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания

11.05.2022 13:00

В Северодонецке в результате постоянных обстрелов российских оккупантов разрушено около трети жилых домов. Об этом сообщает Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской ... подробнее →

Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)

11.05.2022 12:00

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania прошла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в итальянском Турине, по итогам голосования во вторник, 10 мая. ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска

11.05.2022 11:00

Российские войска утром 11 мая ударили ракетами по Славянску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Он уточнил, что в результате атаки пострадали два микрорайона Славянска. "К ... подробнее →

Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков

11.05.2022 10:00

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Харьковском направлении. "С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг ... подробнее →

10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага

11.05.2022 09:00

В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС. В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 ... подробнее →

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

11.05.2022 08:00

Во вторник, 10 мая, на 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщил в своем вечернем обращении глава государства Владимир Зеленский. "Он был не просто политиком. И ... подробнее →

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