Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania прошла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в итальянском Турине, по итогам голосования во вторник, 10 мая. ... подробнее →

В Северодонецке в результате постоянных обстрелов российских оккупантов разрушено около трети жилых домов. Об этом сообщает Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской ... подробнее →

Оккупационные власти так называемой "ДНР" заблокировали жителям доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого "Министерства связи ДНР". "На ... подробнее →

Газпром отключил транспортировку природного газа из РФ в точку Сохрановка. Об этом в Facebook 11 мая сообщил CEO Оператора ГТС Украины (ВГТСУ) Сергей Макогон. "Сегодня утром Газпром на территории ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска 11.05.2022 11:00 Российские войска утром 11 мая ударили ракетами по Славянску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Он уточнил, что в результате атаки пострадали два микрорайона Славянска. "К ... подробнее →

Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков 11.05.2022 10:00 Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Харьковском направлении. "С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг ... подробнее →

10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага 11.05.2022 09:00 В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС. В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 ... подробнее →