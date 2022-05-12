Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину

12.05.2022 17:00

Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области, сообщает ЛугОГА. В настоящее время решается вопрос о выделении помещений в медучреждениях ... подробнее →

В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев

12.05.2022 15:00

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется ООН совместно с правительством Украины. Об этом сообщает ... подробнее →

Сборная Украины выиграла первый спарринг перед игрой с Шотландией (ВИДЕО)

12.05.2022 13:00

В среду, 11 мая, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на поле немецкого клуба, сообщает dynamo.kiev.ua . Сборная Украины ... подробнее →

Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток

12.05.2022 12:00

С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании. Билеты доступны к заказу на следующие рейсы: №7/8 Киев - Черновцы; ... подробнее →

Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)

12.05.2022 11:00

Святослав Вакарчук на своей странице фейсбуке представил клип на песню "Місто Марії", посвященную украинским военным, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов. Видео состоит из ... подробнее →

Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов

12.05.2022 10:00

11 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию коксохимического комбината в Авдеевка. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов. "Орки продолжают ... подробнее →

В Нацгвардии Украины назвали потери за время войны с Россией

12.05.2022 09:00

В Национальной гвардии сообщили о потерях среди своих служащих с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий. ... подробнее →

11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага

12.05.2022 08:00

В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 ... подробнее →

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