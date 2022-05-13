Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным 13.05.2022 12:00 На Луганщине российские оккупационные войска разрушили мост из-за чего больше не существует транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ... подробнее →

В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022 13.05.2022 11:00 Завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022. По результатам жеребьевки украинская группа Kalush Orchestra выступит под номером 12. Что касается других финалистов, то ... подробнее →